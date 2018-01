نيفيل يسخر من سعر كوتينيو

انتقل كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة في صفقة كبيرة بلغت قيمتها 160 مليون أورو، وعلق غاري نيفيل لاعب مانشستر يونايتد السابق على قيمة الصفقة على حسابه بـ”تويتر”، حيث قال: “أحب كوتينيو كلاعب، لكن يبدو الآن أن نيمار ومبابي يستحقان سعريهما، هذا وكان نيمار قد انتقل إلى باريس سان جيرمان مقابل حوالي 200 مليون أورو، ومن المتوقع أن يدفع النادي الباريسي 180 مليون أورو للتعاقد مع كيليان مبابي بشكل دائم، ويرى نيفيل أن هذه الأسعار تصبح منطقية عند مقارنتها بسعر كوتينيو، وبعد هذه التغريدة تعرض حساب غاري نيفيل بتويتر لهجوم من المتابعين، فهل يستحق كوتينيو هذا السعر؟

