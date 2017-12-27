الرئيسية / آخر الأخبار / نيمار: البرازيل متفوقة على جميع المنتخبات للفوز بالمونديال

نيمار: البرازيل متفوقة على جميع المنتخبات للفوز بالمونديال

27 ديسمبر، 2017 آخر الأخبار, الحدث, ملاعب العالم 29 زيارة

يشعر اللاعب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن منتخب بلاده السيلساو متفوق على جميع المنتخبات الأخرى المشاركة في بطولة كأس العالم 2018.

وقال نيمار في تصريحات تنقلها صحيفة سبورت الكتالونية: البرازيل أعلى من بقية المنتخبات المؤهلة للفوز بتلك البطولة لأننا نمتلك لاعبين مميزين مثل كوتينيو وغابريل خيسوس وباولينيو.

وتابع اللاعب: البرازيل ، فرنسا ، ألمانيا ، إسبانيا والأرجنتين هم المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة العالمية في العام المقبل.

وعن كيليان مبابي أشار نيمار: أسم اللاعب سيبقى في تاريخ كرة القدم

شاهد أيضاً

برشلونة يسجل رقم فريد من نوعه

يواصل فريق برشلونة الإسباني تدوين الأرقام المميزة خلال عام 2017 مع المدير الفني فالفيردي بسجل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

© جميع الحقوق محفوظة 2017, All Rights Reserved