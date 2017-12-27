نيمار: البرازيل متفوقة على جميع المنتخبات للفوز بالمونديال

يشعر اللاعب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن منتخب بلاده السيلساو متفوق على جميع المنتخبات الأخرى المشاركة في بطولة كأس العالم 2018.

وقال نيمار في تصريحات تنقلها صحيفة سبورت الكتالونية: البرازيل أعلى من بقية المنتخبات المؤهلة للفوز بتلك البطولة لأننا نمتلك لاعبين مميزين مثل كوتينيو وغابريل خيسوس وباولينيو.

وتابع اللاعب: البرازيل ، فرنسا ، ألمانيا ، إسبانيا والأرجنتين هم المنتخبات المرشحة للفوز بالبطولة العالمية في العام المقبل.

وعن كيليان مبابي أشار نيمار: أسم اللاعب سيبقى في تاريخ كرة القدم