نيمار بدلاً من رونالدو، وبديل لبنزيمة في الطريق

كشفت تقارير صحفية عن نية فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان بأسرع وقت ممكن، على أقصى تقدير سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت التقارير أن اجتماعاً قد تم عقده بين بيريز ونجم فريقه كريستيانو رونالدو في أعقاب التتويج بكأس العالم للأندية، حيث تحدث الدون مع رئيس ناديه عن نيته لترك النادي ومطالبته براتب أعلى، وهو ما جعله يفكر بشأن البديل نظراً لعدم نيته إعادة تجديد التعاقد.

في سياق متصل أثارت نتيجة الكلاسيكو الأخير بالخسارة المذلة على يد الغريم برشلونة بثلاثية نظيفة، واتساع الفارق بين الفريقين إلى 14 نقطة (وإن كان ريال مدريد يملك مباراة مؤجلة)، التي حولت دفة تفكير الرجل في مسألة مجاراة طلبات رونالدو، فقد أراد أن يرى تلك الأحقية تُبرهن بهدف في شباك الكتلان، وليس بالهزيمة الثالثة على التوالي في الليغا بعقر الديار، ملعب سانتياغو بيرنابيو.

على الجانب الآخر ينوي رئيس القلعة البيضاء مواصلة تمسكه بمدربه الحالي زين الدين زيدان حتى في حال الخسارة القريبة للقب الليغا، بل وينوي إزاحة الضغوط من على كتفيه، مجدداً دماء الفريق بنيمار، الذي تزعم التقارير رغبته منذ بادئ الأمر في اللعب للغريم المدريدي، وعدم رغبته في البقاء بمحطة باريس لأكثر من ذلك.

أما عن كريم بنزيمة فسيتم التعاقد مع مهاجم بديل بنهاية هذا العهد، يتصدر قائمة المرشحين هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبر الإنجليزي، ثم أليكسيس سانشيز نجم سابق آخر لبرشلونة ونجم آرسنال الحالي، والذي سيرحل مجاناً في نهاية الموسم، بينما تبقى أسماء مثل بيير ايميريك أوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند وباولو ديبالا مهاجم يوفنتوس وماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان في دائرة الاحتمالات.