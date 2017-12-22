نيمار يعلن التحدي ويبث الرعب في نفوس المدردين :

تحدث الدولي البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عن مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا ، وحول إحتمالات فوزه بالكرة الذهبية في المستقبل القريب.

وقد اسفرت قرعة دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا عن وقوع باريس سان جيرمان في مواجهة نارية ضد ريال مدريد.

وعلق نيمار على مواجهة الريال في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية حيث قال:نحن نعلم أنها مباراة معقدة، ضد الفريق الذي يلعب معاً لسنوات، ويطمح دائما للفوز، ولكن يمكننا التغلب عليهم ، يمكننا أن نصنع التاريخ، ونحن هنا من أجل ذلك، للعب كرة القدم، وسوف نبحث عن كل شيء للفوز والقضاء على مدريد.

وعن فرص فوزه بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم في المستقبل القريب ، قال نيمار:هذا لا يعتمد فقط علي ، ولكن على زملائي في الفريق أيضاً وعلى ما سنربحه في الموسم ، وبطبيعة الحال كأس العالم مهم جداً ، ولكن عليك أولاً أن تجعل الامور في نصابها الصحيح لتحقيق الفوز مع الفريق ثم الاشياء الشخصية.