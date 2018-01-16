نيمار يهاجم الإعلام الفرنسي وينتقد كارهيه

فتح اللاعب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي النار على الإعلام الذي يهاجمه على الرغم من قدراته الفنية التي تساعد الفريق على الفوز، وقالت صحيفة “أس” الإسبانية، أن نيمار قد غير نبرة صوته للتحدث مع الإعلام وظهر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام): “هناك بعض الناس الذين يعجبون بك وهناك أناس آخرون يكرهونك حتى لو كنت الشخص الأفضل في العالم”، وتابع: “لا تلوم نفسك، عندما يفكر أحد الأشخاص عنك بطريقة سيئة، الناس يعتقدون ما يريدون ولا يمكن أن تغير هذا الأمر أو تغير من نفسك بسهولة”، وكانت الصحافة قد انتقدت نيمار على احتفاله الغريب في هدفه بمباراة أميان ببطولة الكأس ووضع الحذاء على رأسه ليرقص به وسط اندهاش الجماهير.

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