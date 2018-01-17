نيمار يُمارس السحر في التدريبات

يعيش أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، الدولي البرازيلي نيمار، أفضل أيامه مع باريس سان جيرمان، حيث يقدم مستويات خيالية رفقة زميليه مبابي وكافاني، كما يتلقى إشادات الجميع سواء الجمهور أو الصحافة أو حتى المنافسين، ولم يقتصر إبداع نيمار على مباريات فريقه فقط، بل أنه أبهر الجميع في لقطة خيالية خلال التدريبات، حيث قام بحركة استعراضية رائعة ومرر الكرة بين أقدام زميله أدريان رابيو في مشهدٍ استدعى تصفيقات الجميع، وكان نيمار أحد أفضل لاعبي المباراة الودية التي أقيمت خلال تلك الحصة التدريبية بين لاعبي باريس استعدادًا لما هو قادم.

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