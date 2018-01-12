هازارد قريب من تمديد تعاقده مع تشيلسي

أشارت تقارير صحفية بريطانية إلى أن الدولي البلجيكي إيدين هازارد قرر تجديد عقده مع ناديه الحالي تشيلسي.

ويشكل هازارد الذي انتقل إلى تشيلسي قادما من ليل الفرنسي عام 2012 أحد أبرز العناصر التي يعتمد عليها النادي اللندني خلال السنوات الماضية، وارتبط اسمه مرارا وتكرارا بالانتقال إلى ريال مدريد.صحيفة (مترو) البريطانية أكدت أن هازارد سيضع القلم على ورقة تمديد العقد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وأنه على عكس ما يتم تداوله قرر البقاء طويلا في “ستامفورد بريدج”.

وأجاب هازارد على سؤال لصحيفة “ديلي ميرور” عن صحة توقيعه على عقد جديد قائلا: “نعم، كوارتوا أولا ثم سأوقع”.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان الحارس تيبو كوارتوا أنه سيمدد عقده مع البلوز –وهو هدف آخر لريال مدريد-.

كانت جماهير تشيلسي تخشى على نحو متزايد أن يرحل صاحب الـ27 عاما عن صفوف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مع تبقي عامين على نهاية عقده الحالي.

ويقال إن إدارة تشيلسي على استعداد لرفع راتب هازارد ليصبح اللاعب الأعلى أجرا في إنجلترا، بعد أن نجح في استعادة مستواه عقب الإصابة التي أوقفته بداية الموسم، فنجح في تسجيل 9 أهداف ومرر 8 أخرى مساهما في وضع البلوز بالمركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليغ.