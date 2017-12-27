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هامسيك يكشف مميزات نادي نابولي

27 ديسمبر، 2017 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإيطالي, غير مصنف, ملاعب العالم 27 زيارة

أكد السلوفاكي مارك هامسيك نجم نادي نابولي الإيطالي أن تحقيق إنجازه الأخير كونه أصبح الهداف التاريخي للنادي الإيطالي متخطيًا رقم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا .

ونقلت شبكة سكاي سبورت تصريحات هامسيك والذي قال : كوني اصبحت الهداف التاريخي للنادي ، هذا شئ عظيم ورائع للغاية .

وتابع هامسيك : نابولي محتفظ بمعظم لاعبيه والفريق تغير بشكل قليل ويوجد بيننا الاتحاد والتركيز للتطور وتقديم اللقاءات الإيجابية .

واضاف قائد نابولي : يجب أن نقدم أسلوب لعبنا وأن نحقق الفوز في المباريات .

وتحدث هامسيك عن مدرب نابولي قائلًا : ماوريسيو ساري شخص يعشق كرة القدم وهو ينقل حماسه وشغفه لنا .

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