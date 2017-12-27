هامسيك يكشف مميزات نادي نابولي

أكد السلوفاكي مارك هامسيك نجم نادي نابولي الإيطالي أن تحقيق إنجازه الأخير كونه أصبح الهداف التاريخي للنادي الإيطالي متخطيًا رقم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا .

ونقلت شبكة سكاي سبورت تصريحات هامسيك والذي قال : كوني اصبحت الهداف التاريخي للنادي ، هذا شئ عظيم ورائع للغاية .

وتابع هامسيك : نابولي محتفظ بمعظم لاعبيه والفريق تغير بشكل قليل ويوجد بيننا الاتحاد والتركيز للتطور وتقديم اللقاءات الإيجابية .

واضاف قائد نابولي : يجب أن نقدم أسلوب لعبنا وأن نحقق الفوز في المباريات .

وتحدث هامسيك عن مدرب نابولي قائلًا : ماوريسيو ساري شخص يعشق كرة القدم وهو ينقل حماسه وشغفه لنا .