هذا هو سر ارتداء ديفيدز للنظارات في الملاعب

لم تشهد الملاعب العالمية حالة مماثلة للهولندي إدغار ديفيدز، الذي يمتاز بسرعته الكبيرة ومهاراته العالية، ويشتهر بـ”رجل النظارات”، لكون يعيش حياته كلها مرتديا “نظارة” سواء داخل الملاعب أو خارجها في حياته الخاصة ، نظارات ديفيدز أثارت ضجة وطرحت العديد من الأسئلة، ما بين متشككة من ضرورتها مؤكدة أنها مجرد “موضة أولفت نظر”، أو مؤكدة لأهميتها لديفيدز لسبب طبي بسبب حول أو قصر نظر أو غيره! ، إلا أنه ارتداء اللاعب الهولندي للنظارة جاء بعدما أجرى ديفيدز جراحة ناجحة بالعين لإزالة ماء من على عينيه نتيجة مرض يدعـى “جالمـوكــا”، أجبره الأطباء على ارتداء نظارة طول حياته لحماية عينيه، فاشتهر بين زملائه برجل النظارات، ومن وقتها يظهر ديفيدز في أي محفل رياضي أو اجتماعي بالنظارة.

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