هزة أرضية في المدرجات يلغي مباراة في كرة القدم

قررت رابطة الدوري البرتغالي إلغاء مباراة إشتوريل وبورتو مساء أول أمس الاثنين، ضمن الجولة الـ18 من المسابقة، خشية انهيار جانب من مدرجات ملعب “أنتونيو كويمبرا دا موتا” الذي كان يحتضن اللقاء، وأعلنت الرابطة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” أن الحكم قرر عدم استكمال المباراة خلال فترة الاستراحة، بعدما شعرت جماهير الفريق الضيف بهزة في الجانب المخصص لها من المدرجات، ليقرر المسؤولون مباشرة إخلاءها خوفا من انهيارها وحفاظا على أرواح الجماهير.

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