هل حان وقت الخطة البديلة في ريال مدريد؟

أداء كارثي لريال مدريد بالكلاسيكو وهزيمة غير متوقعة على أرضية البيرنابيو ضد الغريم الأزلي برشلونة، جعلته يوسّع الفارق إلى 14 نقطة، ليقطع آخر حبال المنافسة التي علق عليها المدريدين آمالًا كبيرة.

النادي الملكي بدا مهلهلًا بكل الخطوط فيما يبدو أنه أشبه بفريق الخطة الواحدة التي لا يتقن سواها، وبعيدًا عن الفنيات على أرض الميدان، ظهرت الحاجة في الفريق إلى التعاقد مع أسماء كبيرة في مراكز الهجوم من أجل تعزيز الخطوط الأمامية التي كانت شبه مشلولة في الكلاسيكو.

زيدان تخلى عن موراتا، ماريانو دياز، وخاميس رودريجيز والذين يتألقون حاليًا رفقة أنديتم مقدمين مستويات مبهرة، وهو المستوى ذاته الذي لربما كان لينتشل الميرنجي من سقطاته المتكررة منذ انطلاقة الموسم.

لكن وبعدما فقد الفريق الحظوظ في المحافظة على اللقب ولو نظريًا، فإن زيدان بحاجة إلى تجربة الصفقات الجديدة للفريق والتي لم تحظ بالفرصة التي تستحقها، باستثناء أشرف حكيمي، فإن زيدان لم يستفد من سيبايوس، مايورال، فاييخو، وثيو هيرنانديز. ومن المفترض أن يعتمد زيزو على الصفقات الجديدة في قادم لقاءات الدوري من أجل إراحة العناصر الأساسية للتجهيز لموقعتي باريس سان جيرمان بدوري الأبطال، والتي ستكون عنق الزجاجة بالنسبة لموسم المدرب الفرنسي الذي اعتاد على معانقة ذات الأذنين في عاميه الأوليين مع ريال مدريد.

وبإعطائهم فرصة، قد يمنح القدر زيدان نجمًا جديدًا في تشكيلته أو طريقة أفضل من تلك التي ينتهجها منذ تولية تدريب النادي العاصمي، حيث تحتم عليه الأمور إجراء بعض المداورة من أجل اكتشاف باقي عناصر الفريق.