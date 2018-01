هني، محرز وغلام مرشحون لجائزة أحسن لاعب مغاربي

قامت جريدة فرانس فوتبال الفرنسية بوضع قائمة من 10 لاعبين للتنافس حول جائزة أحسن لاعب مغاربي لسنة 2017 والتي كانت من نصيب الجزائري رياض محرز العام الفارط والذي قبله، القائمة الجديدة عرفت تواجد ثلاثة لاعبين جزائريين وهما صاحب آخر لقب محرز إضافة إلى مدافع نابولي غلام ومتوسط ميدان أندرلخت البلجيكي سفيان هني في منافسة كل من المغاربة بن عطية، درار، وزياش إضافة إلى التونسيين المساكني، وهبي الخزري وعلي معلول وبنسبة كبيرة سيكون التنافس بين مدافعي الكالتشيو الإيطالي غلام و بن عطية بالنظر إلى مستواهما هذا الموسم.

ب-ب

