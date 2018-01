والد كوتينيو يكشف المثل الأعلى لنجله

تواجد زي كارلوس والد اللاعب الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو، اليوم، خلال تقديم برشلونة الإسباني لنجله أمام وسائل الإعلام بشكل رسمي.

وأجرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية المقربة من برشلونة حديثا مع والد اللاعب، قال فيه “أنا أسعد أب في العالم”.

وأكد كارلوس “الجميع سعيد الآن، ابني منذ الطفولة يحلم ببرشلونة، مثله الأعلى ليونيل ميسي”.

وأعرب عن سعادته بالحصول على أول قميص لكوتينيو مع برشلونة الإسباني، بعد إتمام الصفقة رسميا.

ووفقا للعديد من وسائل الإعلام، دفعت إدارة البارسا لليفربول 120 مليون يورو، بالإضافة لـ40 مليونا أخرى كمتغيرات، للحصول على خدمات لاعب الوسط البرازيلي، ليصبح بذلك الصفقة الأغلى في تاريخ النادي والثانية في كرة القدم بعد البرازيلي نيمار دا سيلفا، المنتقل لباريس سان جيرمان الفرنسي الصيف الماضي مقابل 222 مليون يورو

