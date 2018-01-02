وكيل أعمال مشاش يؤكد الاتفاق مع نابولي

أدلى غراسيانو باتيستيني وكيل أعمال الفرانكو جزائري زين الدين مشاش والقائم بأعماله في إيطاليا بتصريحات تكلم فيها عن التحاقه بنادي نابولي، غراسيانو قال أن الأمور ليست رسمية بعد لكنها في حكم المنتهية وفي هذا الشأن قال: “لحد الساعة لم نوقع على أي شيء ويبقى كل شيء ممكنا، لكن أظن أن الأمور منتهية واللاعب سيلتحق بتدريبات فريقه الجديد نابولي في قادم الأيام ” .

” في تولوز نادمون على التفريط به وفي نابولي سيتطور أكثر”

غراسيانو باتيستيني تكلم أيضا عن المشاكل الكبيرة التي خلقها مشاش في ناديه السابق تولوز وحاول التهدئة من روع جماهير نابولي حين قال:” هو شاب في العشرينيات فقط ( 22 سنة )، لقد تشاجر مع مدربه في تولوز وهي أمور تحدث مع الشباب لكن النادي قرر التخلي عنه ولم يقم باحتوائه، هم نادمون كثيرا لأنهم ضيعوا على أنفسهم لاعب بحجم مشاش وفي نابولي سيتطور أكثر وأكثر” .

” لا أعرف إن كان نابولي سيبقيه أم سيعيره”

في آخر حواره أكد غراسيانو باتيستيني أنه لم يعرف مستقبل مشاش لأنه لا يعرف رؤى المدرب ساري بخصوص اللاعب مشاش وعن الامر قال: “سيلتحق بالتدريبات قريبا وسيبقى مع نابولي لفترة وبعدها سيقرر المدرب إن كان سيبقيه أم لا، لا أظن أن مشاش سيكون بديلا لإنسيني وكل شيء متوقف على رؤي المدرب الذي سيقرر إن كان بحاجة له أم أنه سيعيره لنادي آخر ”

رئيس نابولي وعد كييفو بمنحهم مشاش كإعارة

كشفت شبكة “الراي سبور” يوم أمس أن إدارة كييفو فيرونا تلقت وعدا من رئيس نابولي أوريليو دي لاورنتيس بمنحهم صفقتين في الميكراتو الشتوي الحالي، حيث أجتمع الطرفان وتكلما عن إعارة بعض لاعبي الأزرق السماوي لكييفو، رئيس نابولي وعد رئيس كييفو بمنحه مشاش فور الحصول على خدماته ما يؤكد ربما أن الرغبة في إعارته مبيتة من الآن وأن الحديث عن إبقائه في نابولي مستبعد جدا نظرا للثراء الكبير في تشكيلة نابولي حتى أن لاعبين مثل جياكيريني، وناس، دياوارا وغيرهم لم يجدوا لأنفسهم مكان في التشكيلة .