وكيل رونالدو يضغط على إدارة ريال مدريد لضم مهاجم باريس

بدأت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني في البحث عن مهاجم مميز خلال الفترة القادمة لتعزيز خط هجوم الفريق بسبب ابتعاد الفرنسي كريم بنزيمة عن مستواه المعهود.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني أن البرتغالي خورخي مينديز وكيل أعمال كريستانو رونالدو يحاول الضغط على بيريز رئيس نادي ريال مدريد للتعاقد مع غونزالو غيديس مهاجم فالنسيا المعار من باريس سان جيرمان.

واشار الموقع إلى أن خورخي مينديز هو وكيل غيديس مهاجم باريس والذي يقضي حاليا موسمه على سبيل الإعارة مع فالنسيا.

وأكد الموقع على أن إدارة باريس سان جيرمان لن تسمح برحيل اللاعب إلا في حال الحصول على 70 مليون يورو.