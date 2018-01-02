وناس يأمل في المشاركة من جديد من بوابة كأس إيطاليا

يلتقي سهرة اليوم نادي نابولي على أرض ملعبه السان باولي مع ضيفه أتلانتا ضمن ربع نهائي كأس إيطاليا، التقارير الإيطالية قالت أن المدرب ساري قد يمنح الفرصة لبعض اللاعبين ومن ضمنهم الجزائري آدم وناس، هذا الأخير يأمل في الظهور أساسيا ولما لا تقديم مستوى كبير يقنع المدرب بعدم ستريحه في الميركاتو الشتوي الحالي، وناس سبق وشارك مرة واحدة فقط كأساسي وكان ذلك في لقاء الكأس في الدوري الماضي ضد أودينيزي وبما أن اللقاء في حكم السهل فإن ساري قد يعيد منح الفرصة للدولي الجزائري الشاب عله يقنعه بمستوى كبير .

مرتبط