ياري مينا يحسم موقفه من برشلونة

حسم اللاعب الدولي الكولومبي ياري مينا، مدافع فريق بالميراس البرازيلي، موقفه النهائي، بعد أن ارتبط في الأشهر القليلة الماضية بالرحيل لنادي برشلونة الإسباني.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “جلوبو سبورت” البرازيلية، فإن اللاعب الشاب، أبلغ مسؤولي نادي بالميراس اليوم الجمعة، أنه يريد الرحيل عن الفريق الآن متجهًا لبرشلونة.

وكان ألكسندر ماتوس المدير الرياضي لبالميراس، قد صرح مؤخرًا أن النادي البرازيلي سوف يتحدث مع اللاعب حول مستقبله وتحديد رغبته بالبقاء أو الرحيل.

يذكر أن برشلونة يمكنه الحصول على اللاعب الصيف المقبل مقابل 9 مليون يورو، بينما أبدى النادي الكتالوني استعداده لدفع 12 مليون للحصول على اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت آخر التقارير أشارت إلى أن برشلونة على بعد ساعات من حسم الصفقة لصالحه بشكل رسمي، ومن المتوقع أن يتواجد ياري مينا يوم الإثنين المقبل في برشلونة.

