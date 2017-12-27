يوفنتوس يحدد سعر بيع ديبالا لليونايتد وعمالقة أوروبا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي يوفنتوس الإيطالي حدد سعر بيع نجمه الارجنتيني باولو ديبالا في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقد وضع مانشستر يونايتد ، اللاعب باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس على رأس قائمة إهتماماته لتعزيز خياراته الهجومية في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة ديلي ستار الإنجليزية أن مانشستر يونايتد كان يعتقد أنه قادر على تأمين صفقة ديبالا مع يوفنتوس بقيمة 60 مليون جنيه استرليني ، ومع ذلك ، فإن اليوفي أخبر اليونايتد أن المفاوضات مع ديبالا يجب أن تبدأ مقابل 140 مليون جنيه استرليني.

وأوضحت الصحيفة أن اليونايتد قد يضطر لتحطيم سجله الخاص كأغلى صفقة في تاريخ النادي بعد جلب بول بوجبا قبل 18 شهراً من اليوفي مقابل 89 مليون جنيه استرليني.

ويتوقع اليوفنتوس أنه سيكون هناك حرباً على ديبالا وسيتم رفعه سعره في ظل إهتمام ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ بضمه.