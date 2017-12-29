ليفربول يعثر على خليفة كوتينيو في البوندسليجا

أشارت تقارير صحفية إنجليزية ان نادي ليفربول يبحث عن بديل مميز لنجمه فيليب كوتينيو الذي ارتبط بمغادرة الفريق في الميركاتو الشتوي في ظل إهتمام برشلونة بالحصول على توقيعه.

وأرتبط كوتينيو بالرحيل عن ليفربول هذا الشتاء ، من أجل الإنضمام الى صفوف برشلونة واللعب مع الفريق الكتالوني بداية من النصف الثاني من الموسم.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية أن يورجن كلوب مدرب ليفربول يرى ان نجم شالكه الالماني ليون غوريتسكا هو البديل المثالي ليحل محل كوتينيو هذا الشتاء.

ويعمل ليفربول جاهداً من أجل إغلاق صفقة غوريتسكا في الايام المقبلة ، بعد أن نجح الريدز في حسم أولى صفقاته الشتوية بضم مدافع ساوثهامتون فيرجيل فان ديك في صفقة قياسية بلغت قمتها 75 مليون جنيه استرليني.