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GELSENKIRCHEN, GERMANY - OCTOBER 23: Leon Goretzka of Schalke shoots on goal during the Bundesliga match between FC Schalke 04 and 1. FSV Mainz 05 at Veltins-Arena on October 23, 2016 in Gelsenkirchen, Germany. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Bongarts/Getty Images)

ليفربول يعثر على خليفة كوتينيو في البوندسليجا

29 ديسمبر، 2017 آخر الأخبار, الحدث, الدوري الإنجليزي, ملاعب العالم 42 زيارة

أشارت تقارير صحفية إنجليزية ان نادي ليفربول يبحث عن بديل مميز لنجمه فيليب كوتينيو الذي ارتبط بمغادرة الفريق في الميركاتو الشتوي في ظل إهتمام برشلونة بالحصول على توقيعه.

وأرتبط كوتينيو بالرحيل عن ليفربول هذا الشتاء ، من أجل الإنضمام الى صفوف برشلونة واللعب مع الفريق الكتالوني بداية من النصف الثاني من الموسم.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية أن يورجن كلوب مدرب ليفربول يرى ان نجم شالكه الالماني ليون غوريتسكا هو البديل المثالي ليحل محل كوتينيو هذا الشتاء.

ويعمل ليفربول جاهداً من أجل إغلاق صفقة غوريتسكا في الايام المقبلة ، بعد أن نجح الريدز في حسم أولى صفقاته الشتوية بضم مدافع ساوثهامتون فيرجيل فان ديك في صفقة قياسية بلغت قمتها 75 مليون جنيه استرليني.

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