كلوب يفصح عن سبب غياب كوتينيو أمام بيرنلي

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، سبب غياب لاعبه الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو عن مباراة اليوم الإثنين أمام بيرنلي، التي انتهت بفوز الريدز بنتيجة (2-1).

وقال كلوب في تصريحات نقلها موقع ليفربول الرسمي: “محمد صلاح وفيليب كوتينيو يعانيان من إصابة غابا على إثرها عن مباراة اليوم”.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي أن هناك شكوكًا تحوم حول مشاركة اللاعبين في المباراة المقبلة للفريق أمام إيفرتون بكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الجمعة المقبل”.

وأكمل: “فيليب ومحمد يعانيان من إصابة، لم يكن لديهما أي فرصة للمشاركة اليوم، وهناك شكوك حول مشاركتهما أمام إيفرتون”.

وأثيرت الشكوك حول سبب غياب البرازيلي كوتينيو عن مباراة بيرنلي بدون ذكر النادي لسبب غيابه قبل اللقاء، خاصة أنه مرتبط بالرحيل إلى برشلونة الإسباني