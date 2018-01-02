قائد النادي الملكي يريد التعاقد مع هذا اللاعب من أجل تدعيم دفاعات الفريق…

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني بقوة من أجل التعاقد مع لاعب مميز خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية من أجل تدعيم دفاعات الفريق في النصف الثاني من الموسم الجاري 2017-18.

صحيفة “دون بالون” الشهيرة تقول أن اللاعب سيرجيو راموس مدافع وقائد النادي الملكي قد أخبر إدارة النادي باللاعب الذي يجب أن يتحركوا للتعاقد معه في جانفي

وذكرت الصحيفة الشهيرة أن اللاعب الدولي الإسباني يرى أن اللاعب إينيغو مارتينيز مدافع نادي ريال سوسيداد الإسباني هو اللاعب المطلوب لتدعيم قلب دفاع الميرينغي في الفترة القادمة.

في حين يرى راموس أن المدافع الدولي الإسباني يمتلك من الإمكانيات ما يؤهله للَّعب في ريال مدريد فضلاً عن درايته الكاملة بالليغا التي يلعب بها منذ بداية مسيرته.

من ناحية أُخرى، يرى المدافع المخضرم صاحب الـ31 عاماً أن مارتينيز /26 عاماً/ واحداً من أفضل المدافعين في أسبانيا بالسنوات الأخيرة وكان متواجداً ضمن اهتمامات نادي برشلونة الإسباني للتعاقد معه طوال تلك السنوات وحتى الآن.

يُذكر أن ريال مدريد يقترب أيضاً من التعاقد مع الحارس كيبا أريزابالاغا حارس مرمى نادي أتلتيك بيلباو الإسباني ويبحث أيضاً عن مهاجم لتدعيم الخط الأمامي للفريق ف الأشهر القليلة القادمة.

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