نابولي يحافظ علي صدارة الدوري ولاتسيو يكتسح سبال …..عودة الثقة في ميلان

حافظ نابولي على صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه بهدفين نظيفين على هيلاس فيرونا في مباراة الجولة الـ20 من المسابقة.

افتتح كاليدو كوليبالي التسجيل في الدقيقة 65 وأضاف خوسيه كاليخون الهدف الثاني في الدقيقة 78 ليرفع الفريق الجنوبي رصيده إلى 51 نقطة على بعد أربع نقاط من ملاحقه يوفنتوس الذي سيحل الليلة ضيفا على كالياري.

في المقابل توقف رصيد فيرونا عند 13 نقطة في المركز قبل الأخير بالجدول.



واكتسح لاتسيو مضيفه سبال بخمسة أهداف لهدفين، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس في حين تجمد رصيد سبال عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر.

سجل لويس ألبرتو الهدف الأول للضيوف في الدقيقة الخامسة قبل أن يحرز شيرو إيموبيلي أربعة أهداف في الدقائق (19 و26 و41 و50) بينما جاء هدفا أصحاب الارض عن طريق ميركو أنتينوسكي في الدقيقتين (8 و30).



وتغلب ميلان بهدف نظيف لمدافعه ليوناردو بونوتشي في الشوط الثاني على ضيفه كروتوني ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر في حين توقف رصيد الضيوف عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر.

وبهدف نظيف أيضا أحرزه اللاعب أندري جالبينوف فاز جنوى على ضيفه ساسولو ليتساويان بـ21 نقطة في المركزين الرابع عشر والخامس عشر على الترتيب.



وواصل بينفينتو متذيل الجدول صحوته بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي منذ بداية الموسم على حساب ضيفه سامبدوريا (3-2) ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الأخير، في حين توقف رصيد سامبدوريا السادس في الترتيب عند 30 نقطة.

أحرز لاعب بينفينتو ماسيمو كودا هدفين (69 و80) وأضاف إنريكو بريجونولا الثالث (91).

بينما سجل لسامبدوريا الذي كان قد افتتح التسجيل في المباراة جيانلوكا كايراري (46) وداويد كوفنانسكي (94).

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.