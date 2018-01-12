بن يطو مطلوب في الدوري الكويتي

دخل المهاجم الجزائري محمد بن يطو، لاعب نادي الشباب السعودي دائرة اهتمام أحد الأندية الكويتية، التي ترغب في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية في جانفي الجاري.

ويرغب نادي الكويت الكويتي في ضم بن يطو، ليعوض رحيل البرازيلي باتريك فابيانو، الذي انتقل إلى قطر القطري.

وكان مسؤولو الكويت دخلوا في مفاوضات مع لاعب الوحدات الأردني بهاء فيصل، إلا أنه وضع أكثر من خيار في حال تعثرت الصفقة.

وقال مصدر داخل نادي الكويت إن بن يطو، يحظى بقبول لدى إدارة الكويت، والجهاز الفني، إلا أن سير المفاوضات هو ما سيحسم مصير الصفقة.

يذكر أن بن يطو كان ضمن صفوف وفاق سطيف الجزائري مطلع العام الماضي، وانتقل إلى الشباب السعودي مقابل 2.2 مليون دولار.

ويتصدر فريق الكويت جدول الدوري الممتاز بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه فريق الجهراء، لكنه دائمًا يبحث عن تدعيم صفوفه، للبقاء على القمة.