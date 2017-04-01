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أسطورة الميلان يُبدي إعجابه بتياغو سيلفا

أسطورة الميلان يُبدي إعجابه بتياغو سيلفا

By admin
1 أبريل، 2017
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أكد الأسطورة الإيطالية باولو مالديني مدافع ميلان الأسبق أنه يتذكر بشكل جيد البرازيلي تياغو سيلفا مدافع باريس سان جيرمان حينما كان لاعباً في صفوف الروسونيري .
ويذكر أن سيلفا كان قد ترك ميلان وانتقل الى باريس سان جيرمان في عام 2012 رفقة المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش .
ونقل موقع  SQUAWKA NEWS تصريحات مالديني والذي قال : انا احب تياغو سيلفا كثيراً ورغم اننا لانتابع مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي بصورة منتظمة لكنني اتذكره جيداً حينما كان في الميلان .
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