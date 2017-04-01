أسطورة الميلان يُبدي إعجابه بتياغو سيلفا

أكد الأسطورة الإيطالية باولو مالديني مدافع ميلان الأسبق أنه يتذكر بشكل جيد البرازيلي تياغو سيلفا مدافع باريس سان جيرمان حينما كان لاعباً في صفوف الروسونيري .

ويذكر أن سيلفا كان قد ترك ميلان وانتقل الى باريس سان جيرمان في عام 2012 رفقة المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش .

ونقل موقع SQUAWKA NEWS تصريحات مالديني والذي قال : انا احب تياغو سيلفا كثيراً ورغم اننا لانتابع مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي بصورة منتظمة لكنني اتذكره جيداً حينما كان في الميلان .