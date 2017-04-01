إنتر ميلان يفكر في إعارة الصفقة الأغلى في تاريخه

أكدت بعض التقارير الصحفية اليوم، أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يفكر في إعارة اللاعب البرازيلي غابريل باربوسا إلى نادي أتالانتا الإيطالي.

واشارت صحيفة “توتو سبورت” أنه في إطار التعاون المشترك بين نادي إنتر ميلان بإدارته الصينية الجديدة، ونادي أتالانتا فمن الممكن أن نشهد صفقات تبادلية بين الفريقين.

واضاف التقرير أن هذه الصفقات بدأت في يناير الماضي عندما قام إنتر ميلان بالتوقيع مع غاليارديني من ناشيء أتالانتا والذي أصبح عنصر أساسي في فريق إنتر.

وتابع تقرير الصحيفة الإيطالية أن أتالانتا يرغب في الاستفادة من هذه الاتفاقية بالتعاقد مع المهاجم الشهير بجابيجول على سبيل الإعارة في الصيف المقبل.

ومن المحتمل ان توافق إدارة إنتر على إعارة اللاعب من أجل اكتساب المزيد من الخبرات في الدوري الإيطالي.

يذكر أن غابيغول لم يشارك بشكل منتظم مع إنتر ميلان في الدوري الإيطالي، حيث أنه شارك في ثمانية مباريات فقط منهم مباراة كأساسي وباقي المباريات كاحتياطي.