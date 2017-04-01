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إيفرا يدعو ماندزوكيتش للإنضمام لمارسيليا

إيفرا يدعو ماندزوكيتش للإنضمام لمارسيليا

By admin
1 أبريل، 2017
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أكدت تقارير صحفية ان مدافع فريق مارسيليا باتريس إيفرا قد طالب زميله السابق ومهاجم يوفنتوس ماريو ماندزوكيتش بالإنضمام إليه في الفريق الفرنسي.
ونشر موقع فوتبول إيطاليا نقلاً عن مصادر صحفية فرنسية أن إيفرا قد أوصى ماندزوكيتش بالرحيل عن اليوفي والإنضمام إليه في مارسيليا .
ويمثل اللاعبين نفس الوكيل ، الذي بدوره جعل إيفرا يعلم بأن ماندزوكيتش يبحث عن فريق في الصيف القادم لإيجاد المزيد من الوقت خارج صفوف اليوفي .
وأراد إيفرا ذو الـ36 عاماً ان يجتمع مرة أخرى مع المهاجم الكرواتي في نفس الفريق الموسم القادم داخل صفوف الفريق الفرنسي مارسيليا .
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