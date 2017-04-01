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الإصابة تبعد نجم مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم

الإصابة تبعد نجم مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم

By admin
1 أبريل، 2017
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أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم الإسباني خوان ماتا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قد يغيب حتى نهاية الموسم، وذلك بعد تعرضه لإصابة بالغة واضطراره لإجراء جراحة في عضلات الفخذ.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها ماتا لإصابة رفقة مانشستر يونايتد منذ انتقاله لصفوف الفريق في يناير 2014.

ووفقًا لموقع “مانشستر إيفننج نيوز” الإنجليزي، فإن ماتا كان يتدرب بشكل قبل مع الفريق قبل أن يشتكي من إصابة في عضلات الفخذ يوم الخميس.

وقررت إدارة النادي بشكل سريع أن تتعامل مع المشكلة بإجراء جراحة عاجلة، قد تجعله يغيب حتى نهاية الموسم الحالي.

ويعاني مانشستر يونايتد من غيابات عديدة بسبب الإصابات أبرزها بول بوغبا وثنائي الدفاع كريس سمولينغ وفيل جونز.

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