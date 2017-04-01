البرازيل توجه الدعوة لعمالقة أوروبا للمشاركة في كوبا أميركا 2019

ستعد بطولة كوبا أميركا 2019، لأن تشهد نسخة قد تكون الأقوى في تاريخها، لوجود نية لدى الاتحاد الأمريكي الجنوبي للاستعانة بكبار أوروبا للمشاركة بالبطولة.

وقالت صحيفة “غلوب سبورت ” البرازيلية ان اتحاد “الكونميبول” سيدعو العديد من الفرق الأوروبية الكبرى بالمسابقة المقامة في البرازيل.

وأشارت إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة بعد عامين، تنوي توجيه الدعوة لمنتخبات “أسبانيا، فرنسا، إيطاليا والبرتغال” للمشاركة مع زيادة عدد الفرق إلى 16 بدلا من 12.

ومن المقرر أن يجتمع المسؤولون عن البطولة خلال الأسابيع القادمة لبحث مشاركة تلك المنتخبات للتنافس مع كبار أمريكا اللاتينية مثل البرازيل والأرجنتين وتشيلي بطلة آخر نسختين.

ويأتي الهدف من تلك الخطوة من أجل تقوية المسابقة بلاعبين من خارج القارة، بالإضافة للتواجد الحالي للمكسيك وأمريكا من قارة أمريكا الشمالية.