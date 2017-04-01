الطبيب المُعالج لبياتسا يُبدد شكوك طبيب كرواتيا

قلل الطبيب الإيطالي “فرانشيسكو مارياني” من هول المخاوف التي أدخلها نظيره الكرواتي “بوريس نيميتش” في قلوب مسؤولي العملاق الإيطالي يوفنتوس وجماهيره، بشأن تراجع نسبة استعادة لاعب الوسط الكرواتي الدولي “ماركو بياتسا” لكامل مستواه إلى حدود الـ55% فقط عقب تعافيه من آثار العملية الجراحية التي خضع لها صباح اليوم الجمعة للعلاج من إصابته بتمزقٍ في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى.

ففي تصريحاتٍ لوسائل الإعلام، قال مارياني الذي أجرى العملية بنفسه للجناح الشاب البالغ عمره 21 عاماً “العملية سارت على أكمل وجه، ولا أعتقد أنه هناك خطورةٌ على مستقبل بياتسا، فقد باتت مثل تلك العميلات أمراً مُعتاداً اليوم مقارنةً بالماضي، بالرغم من صعوبتها بطبيعة الحال”.

وأضاف مُوضحاً “وظيفة جراحي مثل تلك العمليات هي مساعدة الرياضيين على استعادة كامل مستواهم بعد التعافي منها، وأذكر حالاتٍ نجحت في تحقيق بطولاتٍ هامةٍ كالإسكوديتو وكأس العالم، مثل المدافع البرازيلي ألداير الذي كان أول من عالجته من تلك الإصابة، قبل أن يحرز لقب المونديال بعدها بـ6 أشهرٍ فقط”.

واختتم قائلاً “أحترم وجهة نظر طبيب المنتخب الكرواتي، ولكنه قالها من منظور عمله في كرواتيا مستشهداً بإحصائياتٍ لدى الفيفا كتبها شخصٌ سويدي… عموماً، لا أتفق مع تلك النظرية، وأعتقد أن 9 من أصل كل 10 لاعبين قادرون على العودة للعب بشكلٍ طبيعيٍ من جديد عقب تلك الإصابة. بياتسا سيغيب عن الملاعب لـ6 اشهر، ولكن هذا ليس هو الأهم، فبغض النظر عن غيابه لـ4 أشهرٍ أو حتى 7 أشهر، فالشئ الأهم هو خضوعه لبرنامجٍ علاجيٍ وفترةٍ تأهيليةٍ بشكلٍ سليم، فقد كان في حالةٍ نفسيةٍ سيئةٍ في الأيام القليلة الماضية عقب تعرضه لتلك الإصابة، ولكن يمكنني أن أطمئن جماهير البيانكونيري بقدرته على العودة لكامل مستواه من جديد”.

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