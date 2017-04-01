الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإسبانيملاعب العالم
المدرب المحتمل لخلافة إنريكي في برشلونة: احلم بالعمل مع ميسي كل يوم

المدرب المحتمل لخلافة إنريكي في برشلونة: احلم بالعمل مع ميسي كل يوم

By admin
1 أبريل، 2017
20
0
Share:

انهال خورخي سامباولي المدير الفني لفريق اشبيليه، بالمديح على مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدا أنه اللاعب الأكثر حسما في كرة القدم حاليا.

وأشعل سامباولي التكهنات حول تدريبه ميسي سواء مع المنتخب الأرجنتيني أو برشلونة، مؤكدا رغبته على العمل مع اللاعب كل يوم.

وقال الأرجنتيني في تصريحات صحفية:”أحلم أن أدرب ميسي حتى أراه كل يوم من المنطقة الفنية عن قرب بشكل مستمر”.

وأضاف مدرب الفريق الأندلسي:”مستوى ميسي مذهل جدا، من يمكنه رفض العمل معه؟ اذا كان لديك لاعب مثله فالمباراة تكون محسومة لك بنسبة 95%”.

وتابع:”ميسي يذكرني بأيام مارادونا عندما كان يشبهه الكثيرون بالإله حيث يجعل الأمور عصيبة جدا على أي فريق”.

جدير بالذكر أن سامباولي يعتبر المرشح الأقوى لخلافة لويس إنريكي بتدريب برشلونة الموسم المقبل، كما أن اسمه مطروحا أيضا للعمل بدلا من إيدجاردو باوزا مدرب الأرجنتين.

الموضوع السابق

البرازيل توجه الدعوة لعمالقة أوروبا للمشاركة في ...

الموضوع التالي

بوتشيتينو يضع ديمبيلي في منزلة مارادونا ورونالدينيو

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1483447591664269676
  • 1482578753519171296
  • 1482500744607120753
  • 1482001979357976392
  • 1481837876114888353
  • 1481054720378034075
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017