المدرب المحتمل لخلافة إنريكي في برشلونة: احلم بالعمل مع ميسي كل يوم

انهال خورخي سامباولي المدير الفني لفريق اشبيليه، بالمديح على مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدا أنه اللاعب الأكثر حسما في كرة القدم حاليا.

وأشعل سامباولي التكهنات حول تدريبه ميسي سواء مع المنتخب الأرجنتيني أو برشلونة، مؤكدا رغبته على العمل مع اللاعب كل يوم.

وقال الأرجنتيني في تصريحات صحفية:”أحلم أن أدرب ميسي حتى أراه كل يوم من المنطقة الفنية عن قرب بشكل مستمر”.

وأضاف مدرب الفريق الأندلسي:”مستوى ميسي مذهل جدا، من يمكنه رفض العمل معه؟ اذا كان لديك لاعب مثله فالمباراة تكون محسومة لك بنسبة 95%”.

وتابع:”ميسي يذكرني بأيام مارادونا عندما كان يشبهه الكثيرون بالإله حيث يجعل الأمور عصيبة جدا على أي فريق”.

جدير بالذكر أن سامباولي يعتبر المرشح الأقوى لخلافة لويس إنريكي بتدريب برشلونة الموسم المقبل، كما أن اسمه مطروحا أيضا للعمل بدلا من إيدجاردو باوزا مدرب الأرجنتين.