الهداف السينمائي يُفضل مانشستر يونايتد على ليفربول

رحب لاعب الوسط الدولي الكولومبي «خاميس رودريغيز» بالانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية القادمة بدلاً من ليفربول الذي يحوم حوله منذ بداية العام.

وقالت صحيفة أخبار مانشستر المسائية أن اللاعب المطلوب في عدة أندية أوروبية، جاهز لمغادرة ريال مدريدفي الصيف المقبل أكثر من أي وقت مضى، ومانشستر يونايتد هو الفريق الأكثر رغبة في شراء عقده.

وقالت صحيفة دون بالون الإسبانية «مانشستر يونايتد الوجهة المفضلة بالنسبة لخاميس، في حال قرر الرحيل عن الدوري الإسباني».

وأضافت في قولها عن اللاعب صاحب الأهداف السينمائية «لا يوجد أي فريق تقدم بطلب التعاقد مع خاميس يستطيع تسديد راتبه الأسبوعي سوى مانشستر يونايتد، والكولومبي لا ينوي تقليص راتبه الأسبوعي، الأمر الذي يجعل أولد ترافورد وجهته المفضلة».

ويضع جوزي مورينيو تعزيز خط دفاعه على رأس أولوياته القصوى هذا الصيف، ويقال أن بنجامين مندي – لاعب موناكو- سيكون أول لاعب ينضم للفريق لإعادة الحياة للجهة اليسرى المتأثرة بإصابات لوك شو وتراجع مستوى دالي بليند في الآونة الأخيرة، لكنه سيكلف ما بين 30 إلى 35 مليون يورو.

ويتطلع مورينيو إلى استخدام أنطونيو فالنسيا في مركز الجناح الأيمن خلال الموسم المقبل، والتعاقد مع ظهير أيمن جديد.

ويرتبط مانشستر يونايتد كذلك بالثنائي «كيليان مبابي وتيموي باكايوكو» بالإضافة للاعب نادي أتالانتا الإيطالي «كيسيي».

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