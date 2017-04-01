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اليوفي يعين حراس شخصيين لهيغواين

اليوفي يعين حراس شخصيين لهيغواين

By admin
1 أبريل، 2017
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قرر فريق يوفنتوس الإيطالي تعيين حراس شخصيين لنجم الفريق غونزالو هيغواين في مباراتي نابولي التاليتين ، حيث سيكونا على ملعب السان باولو في مدينة نابولي .
ونشر موقع فوتبول إيطاليا نقلاً عن مصادر صحفية ان نابولي سيقوم بتعيين حراس شخصيين لهيغواين من أجل حمايته من أي أعمال شغب متوقعه .
ويعود البيبيتا لأول مرة إلى مدينة نابولي منذ رحل عن صفوف الفريق الجنوبي في الميركاتو الصيفي الماضي بعدما دفع اليوفي مبلغ الشرط الجزائي الخاص به .
وأثارت عودة هيغواين غضب في شوارع نابولي الذين يريدون إستقباله بالصافرات والاستهجان ، وقاموا ببيع ورق التواليت عليه وجهه .
ويخشى اليوفي تطور الأمور ويريد حماية مهاجمه الأرجنتيني من أي إعتداءات محتملة من الجماهير الغاضبة .
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