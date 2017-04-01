اليوفي يعين حراس شخصيين لهيغواين

قرر فريق يوفنتوس الإيطالي تعيين حراس شخصيين لنجم الفريق غونزالو هيغواين في مباراتي نابولي التاليتين ، حيث سيكونا على ملعب السان باولو في مدينة نابولي .

ونشر موقع فوتبول إيطاليا نقلاً عن مصادر صحفية ان نابولي سيقوم بتعيين حراس شخصيين لهيغواين من أجل حمايته من أي أعمال شغب متوقعه .

ويعود البيبيتا لأول مرة إلى مدينة نابولي منذ رحل عن صفوف الفريق الجنوبي في الميركاتو الصيفي الماضي بعدما دفع اليوفي مبلغ الشرط الجزائي الخاص به .

وأثارت عودة هيغواين غضب في شوارع نابولي الذين يريدون إستقباله بالصافرات والاستهجان ، وقاموا ببيع ورق التواليت عليه وجهه .

ويخشى اليوفي تطور الأمور ويريد حماية مهاجمه الأرجنتيني من أي إعتداءات محتملة من الجماهير الغاضبة .