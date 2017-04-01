بعض مباريات البريميرليغ في الـ9 والنصف صباحًا؟!

كشفت «صحيفة الديلي» البريطانية، عن وجود محادثات وصلت لمراحل متقدمة، لرؤساء أندية البريميرليج وبعضهم البعض، لجعل بعض مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل تنطلق يوم السبت في تمام الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.

ويرى القائمون على الدوري الإنجليزي، أن هذا التوقيت مثالي لدول الشرق الأقصى، وهو السوق المركزي لخطط «البريميرليغ» في زيادة عدد المتابعين للبطولة الإنجليزية أكثر وأكثر.

وبحسب تقرير اليومية البريطانية واسعة الانتشار، فإن المباريات ستنقل على الهواء مباشرة على شاشات التلفاز للمشاهدين من خارج المملكة المتحدة فقط.

ومن المرجح أن يقع الاختيار على أول ديربي لندني كبير (آرسنال، تشيلسي) في بداية الموسم المقبل لإقامته يوم السبت في ذلك الموعد، كبداية للموعد الجديد.

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