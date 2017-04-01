بوتشيتينو: طبقت 3/4/3 قبل كونتي!

ادعى المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير، موريسيو بوتشيتينو، قيامه بتطبيق طريقة 3/4/3 في الموسم الماضي، قبل وصول المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

وتعتبر هذه الطريقة كلمة السر في هيمنة تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي، حيث لجأ لها كونتي بعد نتائج سلبية حققها فريقه في بداية الموسم، ما جعله محط إشادة من قبل وسائل الإعلام البريطانية، بيد أن المدرب الأرجنتيني أكد أنه سبق واستعان بتلك الطريقة قبل نظيره الإيطالي.

وأكد بوتشيتينو أن طريقته في توتنهام صممت للحصول على أفضل النتائج من إريك دير، الذي يتحول إلى مدافع ثالث عندما تكون الكرة في حوزته.

أضاف “استخدمت كل الأدوات ليكون لائقًا للدوري الإنجليزي الممتاز. في مباراتي الأولى أمام وست هام، بدأ دير كقلب دفاع بجانب يونس قاوبل، وعندما حصل كايل نوتون على بطاقة حمراء، انتقل إلى مركز الظهير وسجل”.

أضاف “هذا الموسم، لعب كظهير أو كقلب دفاع، لكن ليس أبدًا كلاعب وسط. ثم في الصيف كنا نبحث عن لاعب خط وسط، وكان لدينا الكثير من الخيارات لضم أحد لاعبي الوسط، لكن قررت اللعب بإريك دير في خط الوسط”.

وتابع “لقد خلقت طريقة تناسبه، كان يلعب في خط الوسط عندما نفقد الكرة، ويتحول إلى قلب دفاع ثالث عندما تكون الكرة في حوزتنا. يمكنك أن تراه عندما خلال استحواذنا على الكرة وهو يتراجع ليكون بين قلبي الدفاع أو بين الظهير وقلب الدفاع، دائمًا نلعب بثلاثة في الخلف”.

وواصل “يقول البعض الآن أن تشيلسي هو أول من طبق 3/4/3، لا، لعبنا دائمًا بـ3 مدافعين والكرة في حوزتنا، وعندما لا تكون في حوزتنا يتقدم إريك ويضغط ويظهر كأنه لاعب خط وسط”.

وأتم “عندما وقعنا مع فيكتور وانياما، تعرضنا لبعض الإصابات في الدفاع مثل توبي ألدرفيلد، ويان فيرتوتخين، وكان إريك اللاعب المثالي لشغل مركز قلب الدفاع. من الرائع امتلاك لاعب بمقدوره اللعب في أكثر من مركز، ويؤدي بشكل جيد في كل مركز”.

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