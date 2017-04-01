بوتشيتينو يضع ديمبيلي في منزلة مارادونا ورونالدينيو

قال الأرجنتيني “ماوريتسيو بوتشيتينو”، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبرز الإنجليزي، كثيراً من الإشادة للاعب وسطه الدولي البلجيكي “موسى ديمبيلي”، واصفاً إياه بأنه أحد أفضل 5 لاعبين عاصرهم خلال مسيرته بشكلٍ عامٍ مع كرة القدم سواءً كلاعبٍ أو كمدرب، ألا وهم كلٌ من: دييجو مارادونا، رونالدينيو جاوتشو، جاي جاي أوكوتشا وإيفان ديلا بينيا، بالإضافة لديمبيلي.



جديرٌ بالذكر أن مدرب السبرز كان قد تشارك مع الأسطورة مارادونا الغرف في صفوف منتخب التانجو، فضلاً عن مزاملته لكلٍ من رونالدينيو وأوكوتشا، ساحري السامبا والنسور الخضر في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، فيما زامل صانع الألعاب الإسباني الدولي الأسبق ديلا بينيا وقام بتدريبه أيضاً في صفوف إسبانيول الإسباني.

ففي تصريحاتٍ لشبكة ESPN، قال المدرب البالغ عمره 45 عاماً “دائماً ما أقول لديمبيلي أنني لو كتبت كتاباً، فستكون أحد عباقرة اللاعبين الذين كنت محظوظاً بمقابلتهم… أولهم كان مارادونا، ثم رونالدينيو، فأوكوتشا وديلا بينيا. ديمبيلي أيضاً احد هؤلاء العباقرة، ولطالما أخبرته بأنني تمنيت أن أحظى به في فريقي منذ كان في الـ18 أو الـ19 من عمره، فحينها كان يمكن أن يصبح أحد أفضل لاعبي العالم”.

جديرٌ بالذكر أن ديمبيلي -29 عاماً- قد تحول من لاعبٍ هامشيٍ شارك في 10 مبارياتٍ فقط بشكلٍ أساسيٍ في الموسم الأول لبوتشيتينو مع الليلي وايتس في البريميرليج إلى ركنٍ لا غنى عنه في صفوف الفريق في الموسم الماضي، لدرجة أن المدرب قد صرَّح مازحاً في أغسطس الماضي بأن “توتنهام لا يكون موجوداً في أرض الملعب في غياب ديمبيلي”.

وفي هذا الشأن، أرجع بوتشيتينو الفضل للجهاز الطبي لنادي تحت غشراف مساعده خيسوس بيريز، قائلاً “أعتقد أن موسى قد أصبح لاعباً مختلفاً تماماً عمَّا كان عليه لدى وصولي للنادي قبل عامين ونصف، فحينها كان لا يشارك كثيراً بفعل معاناته المستمرة مع الإصابات والمشاكل البدنية، ولكن ينبغي أن أشيد بالفضل الكبير لهذا الرجل -بيريز- والجهاز الطبي للفريق في تحويله للاعبٍ قويٍ وقادرٍ على المشاركة دائماً بشكلٍ منتظم، وأعتقد أنكم ستشاركونني وجهة نظري بكل حياديةٍ إذا ما شاهدتموه يلعب في كل أسبوع”.

ويمثل ديمبيلي نجاح بوتشيتينو في تحويل توتنهام من مجرد فريقٍ موهوبٍ ذي لمساتٍ جماليةٍ إلى فريقٍ قويٍ للغاية ومن أصعب الفرق لهزيمتها في البريميرليج، فضلاً عن التنافسية والقوة البدنية الكبيرة لدى لاعبيه من أجل الظفر بمكانٍ أساسيٍ ضمن القوام الرئيسي للمدرب الأرجنتيني الذي جعلهم فريقٌ قويٌ وشرسٌ يضغط باستمرارٍ ويتحلى بلياقةٍ كبيرةٍ، حيث اختتم مدرب السبرز قائلاً “ديمبيلي أصبح يعمل بأقصى قوة، فقد أعددنا خططاً لتطوير مستوى كل لاعبٍ على حدة، ونحن سعداءٌ للغاية به وبجميع اللاعبين”.

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