راموس قد يُثير قلق بيكيه حتى بعد الاعتزال!

في حين أن العديد من كبار لاعبي كرة القدم، يتطلعون إلى التوجه صوب التدريب أو النقد التلفزيوني بعدما يُقررون تعليق أحذيتهم، إلا أن قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، يود التوجه لمسار آخر، وهو الدخول لمجال التحكيم.

واحتفل راموس مؤخرًا بعيد ميلاده الـ31، وعلى الرغم من أنه حاول الحفاظ على سرية خططه ما بعد الاعتزال، إلا أن صحيفة «آس» الإسبانية كشفت عن رغبته القوية في الدخول لمجال التحكيم، وعن استخدامه لوقت فراغه في حضور إحدى دورات إعداد الحكام.

هذا الأمر ربما قد لا يروق لمدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، الذي دخل في حرب تصريحات مع راموس الفترة الأخيرة، باتهامات متبادلة بشأن مجاملات التحكيم لبرشلونة وريال مدريد.

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