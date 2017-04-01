كد المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ الألماني كارل هاينز رومينيجه أنه معجب بمهاجم نادي يوفنتوس باولوديبالا وأنه يتمنى لو يراه بقميص النادي البافاري غير أنه اعترف بصعوبة القيام بهذا النوع من التعاقدات ذلك أنها أصبحت مكلفة جدًا وتحتاج لدفع أموال طائلة بل وغير معقولة.

وأضاف لصحيفة كورّيري ديلّو سبورت الإيطالية “من هو اللاعب الذي سأجلبه للبايرن لو أتيح لي ذلك؟ هناك العديد من اللاعبين الجيدين في العديد من الأندية. أنا أفكر في لاعب مثل ديبالا لاعب اليوفي، وهناك لاعبون آخرون”.

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وتابع معترفًا بصعوبة هذا التعاقد بقوله “المشكلة تكمن في أنه لا يوجد لاعب جيد يمكن أن يُباع، وإلا فإن الثمن يكون غير معقول. هذا هو الحال سواء عندنا أو في اليوفي أو في ريال مدريد أو في برشلونة، على الرغم من وجود عروض كبيرة. هذا هو الفرق بين الزمن الذي كنت ألعب فيه كرة القدم وبين هذا الزمن، فوقتها دائمًا كان الثمن مناسبًا”.

وفي النهاية أكد رومينيجه أن مدرب بايرن ميونيخ كارلو أنشيلوتي أصبح صديقًا له بفضل طريقته الجيدة في إدارة الفريق وخاصة بفضل شخصيته وكيف يدير حياته الشخصية، مرجحًا كفة اليوفي أمام برشلونة في دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.