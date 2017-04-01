رومينيغي يتحدث عن موقعة يوفنتوس وبرشلونة وصفقة ديبالا

يرى كارل هاينز رومينيغي، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ الألماني، أن يوفنتوس الإيطالي بإمكانه الإطاحة بمنافسه برشلونة، من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ويقام لقاء الذهاب في ملعب “يوفنتوس أرينا”، الثلاثاء 11 أبريل/ نيسان الجاري، على أن يقام لقاء الإياب في ملعب “كامب نو” يوم 19 من الشهر نفسه.

وقال رومينيغي، في تصريحاته لصحيفة “كورييري ديللو سبورت” الإيطالية، اليوم، السبت، “خلال آخر 3 سنوات، الجانب الإسباني حقق لقب دوري الأبطال، لكن أعتقد هذا الموسم سيكون اللقب الأصعب على الإطلاق، نظرًا لقدرة كل الفرق في الدور ربع النهائي على التتويج باللقب، عدا ليستر سيتي”.

وأضاف “من الصعب قول من هو المرشح، يوفنتوس فريق قوي جدًا، لذلك لا أرى أي سبب يجعل برشلونة المرشح للفوز عليه”.

وبسؤاله عن باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، أبدى مهاجم بايرن وألمانيا السابق إعجابه به موضحًا “يوجد عديد اللاعبين الكبار في كلا الفريقين، وأعتقد أن ديبالا واحد من هؤلاء”.

ورد على إمكانية التعاقد مع ديبالا بقوله “المشكلة أنه لا يوجد لاعبين جيدين متاحين في سوق الانتقالات، إما أن تدفع مبلغا استثنائيا، أو لا تحصل عليهم”.

وأتم حديثه “الاختلاف عن الفترة الحالية وحين كنت لاعبًا، هو أنه كان دائمًا يوجد شرط جزائي، وكان يمكن دفعه، وهذه الأيام أفضل اللاعبين لا يتم بيعهم من بايرن ميونيخ، يوفنتوس، ريال مدريد أو برشلونة، إلا إذا كان لديهم عروض ضخمة”.