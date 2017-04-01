ريال مدريد يحضر لخطوة مفاجئة بالتعاقد مع خليفة تشافي برشلونة

أكدت بعض التقارير الصحفية اليوم، أن نادي ريـال مدريد الإسباني يرغب في التعاقد مع الموهبة الإسبانية تياجو ألكانتارا لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني.

واشار موقع “أوك دياريو” الإسباني في تقرير نشره اليوم، إلى أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان معجب بشدة بإمكانيات ألكانتارا، ويرى أنه الأكثر تناسبًا لوسط ملعب النادي الملكي.

وأضاف التقرير أن إدارة ريـال مدريد مستعدة للتفاوض مع النادي البافاري للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابع التقرير أن مشكلة ريـال مدريد لن تكون في الأموال، والتي قد تبدأ المفاوضات من 50 مليون إسترليني، ولكن المشكلة ستكون في رفض إدارة بايرن ميونخ في ترك اللاعب مثلما فعلت مع طلب برشلونة.

وكانت بعض التقارير الصحفية منذ عدة أيام أكدت على إرسال برشلونة طلب استفسار عن موقف تياجو مع بايرن ميونخ، وكان رد الفريق البافاري 90 مليون يورو، وذلك لغلق باب المفاوضات.

يذكر أن ألكانتارا متألق بشكل ملفت للنظر مع بايرن ميونخ في الموسم الحالي، حيث أنه تمكن من إحراز ستة أهداف في 32 مباراة شارك بها مع النادي البافاري، وصنع سبعة أهداف آخرين.