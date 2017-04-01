زيدان: لن أدرب برشلونة أبدًا، ولا أشكك في راؤول

أكّد مُدرب ريال مدريد «زين الدين زيدان» أنه لم ولن يُفكر يومًا في العمل مع الغريم التقليدي لفريقه الحاليبرشلونة، حيث أشار إلى أن الأمر لا يقبل النقاش بالنسبة له، قبل أن يتحدث عن عودة زميله السابق «راؤول غونزاليس» للنادي الملكي من أجل شغل منصب مؤسساتي.

وخلق راؤول جدلًا كبيرًا في الأيام القليلة الماضية بعد أن رفض استبعاد العمل في برشلونة يومًا ما، وهو ما جعل وسائل الإعلام تطرح نفس السؤال على بيكيه وزيدان، فجاءت الإجابة مغايرة تمامًا.

زيدان قال في هذا السياق «تدريب برشلونة؟ الإجابة سهلة بالنسبة لي وهي لا! انتهى الموضوع وأعتقد أنك تملك إجابة كافية من أجل غلاف صحيفتك يوم غد. لن أدرب برشلونة أبدًا»

أما عن عودة راؤول «ريال مدريد بيت راؤول. إنه لاعب أسطوري هنا، وسأكون سعيدًا جدًا في حالة عودته. إن كان قادرًا على القيام بشيء مهم للنادي، فلا يُمكنني سوى أن أسعد بعمله هنا. لا أعلم متى سيحصل ذلك»

ثم استطرد معلقًا على تصريحات راؤول «لا أشكك في حب راؤول الكبير لريال مدريد. أنا سعيد بعودته، ولا يُمكنني الحديث عن تصريحاته التي خلقت الجدل. لا أعلم ما سيحصل في المُستقبل، وهو الوحيد القادر على الإجابة على ذلك السؤال. ربما قد يصبح مُدربًا بدوره، فهو شخص يعشق كرة القدم، وقد يعمل كمدرب»

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