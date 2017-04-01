زيدان : نادينا كبير وتصريحات بيكيه لا تهمنا في شيء

مع عودة ريال مدريد للعمل بعد التوقف الدولي، كان المدرب زين الدين زيدان حريصا على تجنب إضافة المزيد من الجدل بشأن التعليقات الأخيرة لجيرارد بيكيه مدافع برشلونة.

وكان قلب دفاع البرسا قد انتقد الريال ووصفه بأنه نادي يفتقد للقيم مما أثار غضبا كبيرا في ملعب سانتياجو برنابيو.ومع ذلك، ورغم أن زيدان دافع عن ناديه، الا أنه تجنب الخوض في مزيد من الجدل.

وقال زيزو في مؤتمر صحفي اليوم السبت ردا على سؤال حول تعليقات بيكيه : “اننى اتفهم القلق من ذلك ولكننى افكر حقا فى مباراتنا القادمة، نحن ناد كبير جدا”.

وأضاف : “الآن، أنا أركز فقط على ألافيس ونفس الأمر بالنسبة للاعبين والموظفين والمشجعين، نحن مهتمون فقط بذلك وعدم تشتيت انتباهنا بأي شيء آخر، إنه مجرد كلام، ما يهمني هو ما يمكننا القيام به على أرض الملعب”.

وتابع : “صورة نادينا وما لدينا هو شيء لا أحد يستطيع أن يجادل بشأنه، هذا النادي كبير ولا شيء سيغير ذلك، أنا لن أتورط في أي شيء آخر، بيكيه قد يقول شيئا وأنا أقول شيء آخر، الموضوع منتهي بالنسبة لنا”.

ويتصدر ريال مدريد حاليا ترتيب الدوري الاسباني متفوقا بنقطتين على برشلونة ولديه مباراة مؤجلة.