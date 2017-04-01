زيدان يرد على بيكي!

عبر مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان عن عدم اهتمامه بما يقوله لاعب برشلونة جيرارد بيكيه -الذي قال إن قيم ريال مدريد لا تعجبه-، غير أن المدرب الفرنسي أكد على عظم ناديه وأن فريقه سيسعى لكسب كل التحديات التي أمامه وخاصة هاته التحديات القادمة خلال شهر أبريل الصعب.

وأضاف لوسائل الإعلام بعد سؤاله عن كلام بيكيه “أنا أتفهمكم، ولكني هنا للحديث أن أمور أخرى. أنا أفكر في مباراة الغد ولا شيء آخر، حقًا هذا لا يهمني. لا أحد يمكنه أن يشكك في عظم هذا النادي وكلامهم لن يغير شيئًا”.

وتابع متحدثًا عن شهر أبريل “الخطة تبقى هي نفسها، كل اللاعبين مهمون. هناك من يلعب أكثر وهناك ما يلعب أقل، ولكن ما يهمني هو العمل اليوميّ لكل لاعب وعلى هذا أنا أستند في عملي”.

وفي النهاية أكد زيدان على أهمية متوسط ميدانه الكرواتي لوكا مودريتش في الفريق كما أشار إلى أنه لعب الكثير من المباريات وهذا ما قد يؤثر على مستواه. وأنهى تصريحه بتأكيد غياب قائد الفريق سيرخيو راموسعن مباراة الغد مشيرًا إلى أن منح وقت للراحة للمدافع كان قرارًا من المدرب نفسه.

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