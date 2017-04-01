ساري: هيغواين مُجرد خصم، والتحكيم أفسد مسيرتنا!

أصر المدير الفني لنادي نابولي «موريزيو ساري» على أن مهاجمه السابق «غونزالو هيغواين» المنتقل إلىيوفنتوس الصيف الماضي نظير 90 مليون يورو، مُجرد خصم لفريقه، مؤكدًا على أن انتصار نابولي على يوفنتوس في سان باولو دائمًا ما يكون طعمه مختلف عن أي انتصار آخر.

واستقبلت وسائل الإعلام مدرب نابولي بسؤاله عن جونزالو هيجواين فور بداية المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت.

وأجاب ساري قائلاً «بصراحة لست مُهتمًا كيف سيكون الاستقبال يوم غد، أنا مُهتم بهيغوايين وأدين له بالكثير، لكن غدًا هو مُجرد خصم بالنسبة لي، لا يمكن أن أقول: سنجعل يوم هيجوايين فظيعًا في سان باولو، نحن نريد تصعيب المأمورية للغاية على يوفنتوس».

وأضاف «هل سأعانق هيغوايين مرة أخرى؟ أنا لا أفكر في مثل هذه الأمور قبل المباراة، أنا أركز جدًا على ما المباراة نفسها، عندما أنظر إلى جدول المباريات أقوم بتدوين بعض الملاحظات، هيجوايين يعرف رأيي فيه وليس لديّ شيء لإثبته، إنه خصم مثل جميع الخصوم، لكن ربما هو أفضل قليلاً».

وانتصر ساري على ماكس أليغري في صراعهما على جائزة «المقعد الذهبي» لأفضل مدرب في السيري آ هذا الموسم.

وعن ذلك الإنجاز، يقول ساري «أنا أحب أليجري، ولا أسعى بشكل شخصي لهزيمته، أنا أريد مستوى عظيم أمام فريقه، وآمل في الفوز، أعتقد أن مَن يفوز على أرض الملعب هو مَن يستحق الجائزة أكثر. في هذه المرحلة من حياتي، لا شيء يمكن أن يتغير، لكن أود الاستمتاع بالبطولات، أقول للاعبي فريقي دائمًا: نستطيع الذهاب إلى أي مكان، لكن الفوز هنا في نابولي مختلف تمامًا عن أي شيء».

وتابع حديثه «أخبرت هيجوايين بذلك، أن الفوز مع نابولي يعطي شعورًا مختلفًا، لكن ماذا أفعل؟ لا يمكنك أن تتحكم في حياة الناس وتملي عليهم ما يجب أن يقومون به، هناك بعض الجوانب من الأفضل عدم الحكم عليها».

وسيعود يوفنتوس إلى ملعب سان بولو يوم الاربعاء المقبل، لمواجهة نابولي في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، بعد فوزه في المحطة الأولى بتورينو بثلاثة أهداف لهدف.

وعن تلك المباراة قال ساري «علينا أن نركز بشكل حصري على لعبة الغد، وننظر في أمر كأس إيطاليا فيما بعد. في بعض الأحيان نلعب بشكل غير عادي وفي لحظات أخرى نرتكب أخطاء مُكلفة، للتغلب على يوفنتوس نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر اتساقًا وتركيزًا، فكما هو الحال في مثل هذه المباريات كل خطأ يرتكب يمكن أن يكون حاسمًا، الأمر يتعلق بالتوازن والحدة، وهذه أشياء تتجاوز الجانب التكتيكي».

وعما إذا كان نادمًا على تراجع حظوظ نابولي في المنافسة على لقب السيري آ هذا الموسم، حمل ساري التحكيم المسؤولية.

وقال في نهاية حديثه «ربما بعض الحالات التحكيمية التي لم تكن في صالحنا جعلتنا أكثر بعدًا، لكن في السنوات الست الأخيرة، يوفنتوس قوي للغاية من الناحية الفنية والتكتيكية والاقتصادية، إنه قوي حتى من الناحية السياسية».

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