سامباولي يعلق على إمكانية تدريب مُنتخب الأرجنتين

نفى مُدرب إشبيلية «خورخي سامباولي» الأخبار المُتداولة في وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة بخصوص إمكانية تدريبه لمُنتخب الأرجنتين خلفًا لإدجاردو باوزا المُهدد بالإقالة، حيث أكّد أنه لم يتحدث مع أي شخص من الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

ولم يفوت سامباولي الفرصة من أجل الحديث عن رحيل مونتشي عن إشبيلية ومدى تأثير ذلك على مُستقبله، حيث أكّد أنه سينتظر اجتماعه برئيس النادي في الأسبوع المقبل من أجل حسم موقفه.

ففي الندوة الصحفية التي عقدها اليوم، قال سامباولي «رحيل شخص مهم مثل مونتشي سيجعلنا نشعر ببعض الفراغ من دون شك، لكن على النادي أن يواصل العمل بنفس الفكرة. المسيرون يعملون من أجل تعويضه، فنحن نتحدث عن شخص مؤثر جدًا في تاريخ النادي»

وعن مستقبله «كانت لي بعض الاجتماعات مع الرئيس، وقد تحدثنا عن مجموعة من الأمور ومن بينها رحيل مونتشي. سنجتمع في الأسبوع المقبل من أجل الحديث عن مستقبلي، فقد تلقيت وعدًا بذلك. هناك تغيير في المشروع الرياضي، وعلي أن أرى ما سأكون قادرًا على القيام به قبل الخروج بقرار المواصلة أو الرحيل. أريد أن أقوم بخطوة إلى الأمام وأن يواصل الفريق التطور في الموسم المقبل. لن أختار أسماءً بعينها، بل سأختار نوعية لاعبين تتماشى مع أسلوبي»

وأنهى حديثه متطرقًا لارتباطه بمنتخب الأرجنتين «أعتقد أن ما يحصل في الأرجنتين غير عادل بالنسبة للجميع. هناك مدرب يعمل هناك، وقد بدأ مهمته في ظرفية صعبة جدًا. لم أتحدث مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وشخصيًا لا أفكر سوى في مباراة سبورتينج خيخون. لا مفاوضات لدي مع الأرجنتين»

goal