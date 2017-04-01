شرط إعادة الشراء مفتاح برشلونة لاستعادة موهبته

يخطط نادي برشلونة لتفعيل بند إعادة الشراء، لاستعادة خدمات لاعبه السابق جيرارد ديولوفيو، والذي يُقدم مستويات لافتة رفقة ميلان، الذي يلعب له حاليًا على سبيل الإعارة من إيفرتون، ما ساهم في دخوله لتشكيلة المنتخب الإسباني مؤخرًا.

وفشل اللاعب من العمر 23 عامًا في أن يُصبح ركيزة أساسية في خطط المدرب رونالد كومان في جوديسون بارك، إذ لم يبدأ سوى 4 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليقرر إيفرتون في الأخير إعارته إلى ميلان في يناير الماضي.

ويتضمن عقد انتقال اللاعب إلى إيفرتون في عام 2015، بندًا يمنح برشلونة الحق في استعادة خدمات اللاعب نظير 10.3 مليون جنيه إسترليني فقط في نهاية الموسم الحالي، وهو الأمر الذي يثير قلق ميلان، الراغب في ضم اللاعب بصفة نهائية.

واحتفل ديولوفيو بتمثيل منتخب «اللاروخا» بالمساهمة بشكل كامل في انتصاره الودي الأخير على فرنسا 2/0، بالحصول على ركلة جزاء سجل منها دافيد سيلفا الهدف الأول، قبل أن يبصم بنفسه على الهدف الثاني.

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