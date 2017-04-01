عملية بيع ميلان قد تتم مبكراً عن الموعد المُنتظر

كشفت وكالة الأنباء الإيطالية ANSA أن عملية بيع أسهم نادي ميلان الإيطالي قد يتم الإعلان الرسمي عنها قبل 24 ساعةً على الموعد المُحدد.

وكانت التقارير الأخير قد أشارت إلى استعداد الجمعية العمومية لحملة أسهم النادي للاجتماع من أجل التصديق بموافقتهم على عملية البيع لصالح المستثمر الصيني لي يونج هونج، إلا أن تلك الخطوة تبقى شكليةً في ظل موافقة شركة “فاينينفيست” المالكة لـ99,93% من أسهم الروسونيري على عملية البيه التي تأجلت كثيراً.

وبحسب الوكالة، فمن المرجح أن تنهي الشركة كافة الأمور يوم الخميس، الـ13 من أبريل المقبل، قبل يومٍ واحدٍ على موعد الجمعية العمومية المنتظرة يوم الجمعة، الـ14 من أبريل، تحسباً للبيروقراطية التي من الممكن أن تؤجل صفقة البيع مُجدداً بسبب الاحتفال بعيد الجمعة العظيمة في ذلك اليوم، فضلاً عن أن الرقم 13 يبقى نذير شؤمٍ بالنسبة للآسيوين في نهاية المطاف.

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