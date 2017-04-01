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غياب راموس وبيكيه عن ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

غياب راموس وبيكيه عن ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

By admin
1 أبريل، 2017
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أكدت التقارير الصحفية اليوم، أن الثنائي سيرجيو راموس وجيرارد بيكيه مدافعي فريقي ريـال مدريد وبرشلونة سيغيبان عن صفوف الفريق في الجولة القادمة بالدوري الإسباني.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية في تقرير نشرته اليوم، إلى أن المدرب لويس إنريكي لن يدفع ببيكيه في المباراة القادمة أمام غرناطه وذلك لامتلاكه أربع إنذارات والخوف من الحصول على الإنذار الخامس والغياب أمام اشبيليه.

واضاف التقرير أن المدرب زين الدين زيدان مدرب ريـال مدريد قرر استبعاد راموس من مباراة ألافيس في ملعب سانتياجو بيرنانبيو، وذلك من أجل اعطاءه الراحة اللازمة قبل الجدول المزدحم للنادي الملكي في شهر ابريل الحالي.

وتابع التقرير ان الملكي في نفس الوقت استفاد من عودة رافائيل فاران وبيبي والذي سيتنافس واحد بينهم على المقعد الآخر بجانب ناتشو فيرنانديز.

يذكر أن ريـال مدريد يحتل حاليًا صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة بينما يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 63 نقطة.

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