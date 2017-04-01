فينغر: اللاعبون الجدد يأتون لآرسنال وليس لفينغر

رفض المدير الفني لنادي آرسنال، آرسين فينغر، الادعاءات التي خرجت بأن الغموض الذي يحيط بمستقبله قد يؤثر على أهدافه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، عندما ينتهي عقده، مؤكدًا أن اسم آرسنال سيظل أكثر جاذبية للاعبين، سواءً استمر في منصبه من عدمه.

وقال فينغر “اللاعبون الذين يسألون عما إذا كنت سأظل هنا، آرسنال من أفضل العلامات في العالم، ويحظى بالاحترام في كل أنحاء العالم، واسم آرسنال أكثر أهمية مني، أنت لا تأتي إلى آرسين فينجر، أنت تأتي في آرسنال”.

أضاف “بالطبع نحن نخطط للموسم المقبل، سواءً بقيت شهرين أو 10 سنوات، فأنا أقوم بوظيفتي بنفس الطريقة”.

وأتم “يمكنك أن تقرر أي اللاعبين يجب أن نتعاقد معهم، لكن في الوقت الراهن نحن لا نتحدث عن انتقالات بعينها، نحن نحلل المراكز التي ينبغي أن نعززها، لكننا لسنا في مفاوضات مع أحد الآن”.

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