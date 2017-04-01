كابيلو: ديارا تسلح بـ”سجادة الصلاة” في فوزنا بالليغا

كشف المدرب الإيطالي المخضرم، فابيو كابيلو، عن بعض الكواليس التي عاشها مع ريال مدريد، في الموسم الذي قاده فيه لنيل لقب الدوري الإسباني قبل 10 سنوات، بعد صراع مثير مع برشلونة استمر للمرحلة الأخيرة من عمر البطولة.

وثمن كابيلو الدور الكبير لبعض نجومه آنذاك في تحقيق اللقب وفي مقدمتهم لاعب الوسط المالي مامادو ديارا، الذي لم يلعب من دون سجادة الصلاة الخاصة به.

وقال مدرب إنجلترا ويوفنتوس السابق في تصريحات نشرتها صحيفة “آس” الإسبانية “ديارا كان مهمًا جدًا في هذا الموسم، أتذكر أنه لم يلعب إلا وسجادة الصلاة معه”.

أضاف “سيرجيو راموس قدم موسمًا رائعًا هو الآخر، وكانت هناك منافسة مفيدة مع روبرتو كارلوس وكان هذا الأمر إيجابيًا للطرفين”.

واعترف كابيلو بأنه لم يكن يثق في البداية بقدرات المهاجم الهولندي رود فان نسلتروي، حيث قال “صراحة لم يسبق له أن أدهشني عندما كنت أشاهده يلعب لمانشستر يونايتد، لكنه فعل ذلك عندما أتيحت له الفرصة للعب معي”.