كاهيل: كانتي رائع، وسيتطور أكثر مع تشيلسي

شدد المدافع الإنجليزي الدولي “غاري كاهيل” على ثقته في أن لاعب الوسط الفرنسي الدولي “نغولو كانتي” قادرٌ على التطور بشكلٍ أكبر بالرغم من الأداء الرائع الذي يقدمه برفقة ناديهما الإنجليزي تشيلسي منذ انضمامه له في الصيف الماضي قادماً من حامل لقب البريميرليج ليستر سيتي، مما كان له بالغ الأثر في اقتراب البلوز من تحقيق اللقب هذا الموسم، إذ يبتعدون في صدارة الترتيب بفارق 10 نقاطٍ عن أقرب ملاحقيهم توتنهام هوتسبرز، قبل 9 جولاتٍ على النهاية.

وبات كانتي -26 عاماً- مُرشحاً فوق العادة للمنافسة على لقب لاعب العام في إنجلترا، إذ يقترب من حصد لقبه الثاني على التوالي في البريميرليغ، فيما علَّق قائد البلوز على المستويات الرائعة التي يقدمها دينامو خط الوسط منذ الموسم الماضي وحتى الآن في تصريحاته للقناة الرسمية لناديه على هامش الاستعداد لمباراة اليوم أمام كريستال بالاس، قائلاً “رأينا جميعاً مدى الجودة التي كان عليها كانتي مع ليستر في الموسم الماضي، وأن ينضم لتشيلسي وينجح في التأقلم سريعاً مع أجواء فريقٍ بهذا الحجم من الضغوطات، فهو دليلٌ واضحٌ على مدى جودة هذا اللاعب”.

واختتم قائلاً “بالنسبة لي ولبقية مدافعي الفريق، فهو لشئٌ رائعٌ أن نحظى بلاعبٍ مثله يقوم بحمايتنا قبل وصول الكرة إلى مناطق الدفاع، فقد تأقلم بسرعةٍ مع أسلوب لعب الفريق وتطور بشكلٍ كبير، وهو مازال صغيراً وقادراً على التطور بشكلٍ أكبر، لقد كان رائعاً هذا الموسم، وكذلك جميع لاعبي الفريق”.

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